Eduardo Berizzo é o novo selecionador do Paraguai

Eduardo Berizzo, que em dezembro de 2018 deixou o comando técnico do Atlético Bilbau, é o novo selecionador do Paraguai

Eduardo Berizzo, de 49 anos, que se estreou como treinador no Estudiantes, em 2011, conta no seu currículo com duas passagens pelo futebol espanhol, ao serviço do Celta de Vigo (2014/17) e do Sevilha (2017), em substituição do seu compatriota Jorge Sampaoli.

Enquanto jogador, Berizzo cresceu no Newell's Old Boys, tornando-se um símbolo do clube argentino, com o qual conquistou dois títulos. O central, que fazia dupla com o paraguaio Celso Ayala, também foi tricampeão pelo River Plate.

A apresentação oficial do treinador, para fornecer detalhes da sua equipa técnica e programa de preparação, está marcada para sexta-feira, na Albinetega de Ypané, casa do futebol paraguaio, em hora ainda a anunciar.