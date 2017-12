Eboué: falido, a fugir da polícia e a dormir no chão da casa de uma amiga

Ex-jogador do Arsenal abriu o livro da vida dramática desde que deixou o futebol.

Emmanuel Eboué está longe do jogador que passou sete épocas ao serviço do Arsenal. O costa-marfinense, que ganhou milhões de libras ao serviço dos gunners, está atualmente falido e vive uma situação verdadeiramente dramática, tal como contou ao jornal Mirror.

"Quero que Deus me ajude, só Ele me consegue livrar destes pensamentos suicidas", revelou o ex-jogador de 34 anos, forçado a terminar a carreira devido a problemas de saúde. Desde que deixou o Arsenal, Eboué passou por um divórcio que viu todos os seus bens serem atribuídos à ex-mulher, teve de fugir à polícia por não cumprir com as regras do tribunal, está afastado dos seus três filhos e dorme no chão da casa de uma amiga, Yasmin. "Não os quero incomodar, por isso durmo no chão".

"Não tenho dinheiro para pagar a um advogado. Tenho um sítio onde ficar mas vivo com medo. Às vezes desligo as luzes porque não quero que saibam que estou em casa, até ponho coisas a tapar a entrada na porta", revelou, numa entrevista dramática.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

"Todo o dinheiro que ganhei dei à minha ex-mulher para os meus filhos. Na Turquia ganhei oito milhões de euros e mandei sete para casa", contou. A situação é tão séria que Eboué não tem como lavar a roupa. "Todos os dias lavo as minhas calças de ganga, as minhas roupas, tudo. As minhas mãos estão calejadas, é como se trabalhasse numa quinta", apontou.