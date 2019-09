"É muito difícil jogar no Brasil. Passo muito tempo sem tocar na bola"

Internacional brasileiro tem atuado fora da sua posição no São Paulo.

Dani Alves, ex-jogador de Barcelona e PSG, está de regresso ao futebol brasileiro, no São Paulo, onde tem atuado como médio, fora da sua posição (lateral-direito). O internacional brasileiro explicou o porquê de ter mudado o posicionamento no terreno de jogo.

"Aqui [no Brasil] é muito difícil jogar e muitas vezes devido ao estado dos relvados. Sou um jogador de combinação, consigo ajudar os meus colegas se intervir muito no jogo, se tiver o controlo da bola. Consigo dar uma dinâmica diferente porque estou habituado. Fi-lo nos clubes onde passei", começou por dizer em entrevista à TV Globo.

"Assim posso intervir, posicionar os meus companheiros, fazer com que a equipa tenha uma ordem tática e técnica muito melhor. A jogar na lateral, com as dificuldades, com as condições do campo, passo muito tempo sem tocar na bola e isso resulta em falta de ritmo", continou, para depois concluir:

"Deixei muito claro aqui no São Paulo: preciso de ter influência no jogo para que os meus colegas criem oportunidades. Também tenho de me adaptar e estou disposto a pagar esse preço de não jogar na posição em que jogo há 20 anos. Estou aqui para construir".