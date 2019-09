É dia de The Best: os candidatos aos prémios e um holandês no mundo de CR7 e Messi

Ronaldo e Van Dijk - assim como Messi - são os finalistas do prémio The Best

Van Dijk vai "lutar" com Ronaldo e Messi pelo prémio de melhor jogador do Mundo, atribuído pela FIFA.

O poder hegemónico de Cristiano Ronaldo e Messi é desta vez posto em causa pelo central Virgil van Dijk, campeão europeu ao serviço do Liverpool e eleito há um par de semanas melhor jogador europeu da época passada. Nesta edição do The Best, galardão sucessor do FIFA World Player of the Year (melhor jogador do mundo do ano), que esteve associado à Bola de Ouro entre 2010 e 2015, o holandês procura intrometer-se numa discussão que foi a dois durante dez anos - cinco vitória para CR7 e outras tantas para Messi - e interrompida no ano passado com a eleição de Modric, no que se afigurou como uma oportunidade política para variar num ano em que o brilho dos habituais fora menos intenso.

Van Dijk ganhou a Champions e foi finalista da Liga das Nações, que perdeu com Portugal. Ronaldo juntou ao currículo o título de Itália no ano de estreia, sendo campeão no terceiro país diferente. Foi também eleito melhor jogador da prova transalpina.

Messi apresenta na candidatura mais uma liga de Espanha e a Bota de Ouro, conseguida com 36 golos. Na Copa América, a Argentina foi terceira classificada.

No capítulo Melhor Treinador, são candidatos Jurgen Klopp (Liverpool, campeão europeu), Pep Guardiola (Manchester City, vencedor da Premier League, Taça de Inglaterra e Taça da Liga) e Mauricio Pochettino (Tottenham, finalista da Champions).

Alisson (Liverpool), Ederson Moraes (Man. City) e Ter Stegen (Barcelona) discutem o prémio de Melhor Guarda-Redes, enquanto Messi (Barcelona), Quintero (River Plate) e Daniel Zsóri (Fehérvar) lutam pelo Prémio Puskás, para o melhor golo do ano.

No feminino, o The Best será discutido entre a inglesa Lucy Bronze e as norte-americanas Alex Morgan e Megan Rapinoe, enquanto para o galardão dos técnicos são finalistas Jill Elias (selecionadora dos Estados Unidos), Phil Neville (selecionador de Inglaterra) e Sarina Wiegman (selecionadora da Holanda).