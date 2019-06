Drama e suspense a rodos na passagem da Coreia do Sul às meias-finais do Mundial sub-20

Asiáticos forçaram o prolongamento com um golo aos 90'+8', mas o Senegal levou o jogo para penáltis ao marcar o 3-3 no último minuto do tempo-extra. No desempate por penáltis, os carrascos de Portugal foram mais fortes e venceram por 3-2

Golos com fartura, intervenção do VAR, decisões nos derradeiros minutos e um desempate por penáltis a decidir o vencedor do jogo: o Senegal-Coreia do Sul, dos "quartos" do Mundial sub-20 teve de tudo antes dos asiáticos - segundos classificados do grupo de Portugal - festejarem a passagem às meias-finais da prova, onde vão enfrentar o Equador.

Diagne, aos 37', colocou o Senegal em vantagem, mas Kang In Lee, aos 65', restabeleceu a igualdade de grande penalidade. Os africanos haveriam de recolocar-se na frente do marcador por Naine, também de penálti, e até chegaram a festejar o terceiro, que foi prontamente invalidado pelo VAR por fora-de-jogo aos 90'. Quem aproveitou foi a Coreia do Sul que, aos 90'+8', acabou por restabelecer a igualdade e forçar um prolongamento.

No tempo-extra, Young Wook Cho fez o 3-2 para a Coreia do Sul, mas o Senegal acabou com a festa ao marcar o 3-3 no último minuto do prolongamento que levou o jogo para o desempate por grandes penalidades. Nessa fase, os coreanos acabaram por ser mais fortes e carimbaram o acesso à fase seguinte do Mundial sub-20 ao vencerem por 3-2.