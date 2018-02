Douglas Costa faz revelação polémica: "Tínhamos que jogar para não ganhar"

Douglas Costa falou sobre a disputa do título de campeão brasileiro entre Internacional e Flamengo em 2009.

Douglas Costa contou que o Grémio jogou para não ganhar ao Flamengo, na última jornada do Brasileirão de 2009, com o intuito de impedir o rival Internacional de conquistar o título de campeão brasileiro.

Em entrevista ao canal de Youtube "Pilhado", o agora futebolista da Juventus recordou que o Grémio alinhou com uma equipa de reservas, destacando que a postura dos jogadores mudou quando chegou a notícia de que o Internacional seria campeão, caso o resultado do Flamengo-Grémio não sofresse alterações.

"Nós fomos com os reservas e nos primeiros 45 minutos fizemos um golo. Ficou 1-1 no primeiro tempo. No intervalo, chegou a notícia que o Inter seria campeão com aquele resultado. A gente trocou umas peças dentro de campo, mas imagina se nós com os reservas vencíamos a melhor equipa do Brasil naquele ano que era o Flamengo e dávamos o título ao Inter? Como é que ia ficar? Como é que eu ia ficar com o meu "tricolor"? Ia ficar manchado. Eu dava umas pedaladas para cá, outras para lá, mas tudo longe do golo. Não dava... é um jogo difícil de entrar em campo. Não podia entregar porque seria feio, mas tens que jogar para não ganhar. No final deu tudo certo, não foi? 2-1 para o Flamengo. Toda a gente comemorou", atirou Douglas Costa, que afastou a existência de ingerência da parte da direção.

"É normal um dirigente visitar o balneário, ainda para mais num jogo com essa importância. O dirigente disse que nós podíamos fazer o que quiséssemos, que a responsabilidade era nossa. Ele falou que se ganhássemos, a gente ia descer na pista do aeroporto, porque não sairíamos do aeroporto. Os adeptos do Grémio iam querer matar a gente. Seria algo que ficaria manchado na história do Grémio. O Grémio deu o título ao Inter. Ainda bem que não aconteceu. Se tínhamos ganho ao Flamengo ali... estava morto", acrescentou.