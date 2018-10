Dortmund travado nos descontos e o Bayern aproveita

Hertha de Berlim alcançou o empate já nos descontos.

O Borussia Dortmund, com o internacional português Raphael Guerreiro a titular, foi travado na Liga alemã de futebol, ao consentir um empate já nos descontos, diante do Hertha Berlim. Depois de seis vitórias consecutivas, com quatro na Bundesliga e duas na Champions, a formação de Dortumund perdeu os primeiros pontos na parte final do jogo com o Hertha, com Salomon Kalou a marcar de penálti o 2-2. O líder do campeonato alemão, agora com apenas mais dois pontos do que o Bayern Munique, marcou por Jadon Sancho, aos 27 e 61 minutos, mas o costa-marfinense Kalou também bisou para o Hertha, aos 40' e 90'+1'.

Na equipa da casa, o português Raphael Guerreiro, que a meio da semana esteve em bom plano, ao 'bisar' na goleada ao Atlético Madrid, entrou a titular, mas foi substituído aos 80 minutos, por Bruun Larsen.

O hexacampeão Bayern Munique, adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, aproveitou o deslize do Dortmund para se aproximar, ao vencer na visita ao Mainz (2-1), num jogo em que Renato Sanches entrou aos 55 minutos, com o resultado em 1-1.

Goretza deu vantagem ao Bayern, aos 39, antes de Jean-Paul Boetius igualar para o Mainz, aos 48. O golo da vitória foi apontado por Thiago Alcântara, aos 62 minutos, deixando a equipa de Munique a dois pontos do Dortmund.

Nos outros jogos da tarde deste sábado, destaque também para os triunfos dos visitantes Wolfsburgo e Augsburgo, com os primeiros a baterem o Fortuna Dusseldorf (3-0), último classificado, e os segundos o Hannover (2-1), em zona de descida.

Ainda hoje, o Hoffenheim recebe o Estugarda, mas no domingo as atenções estão na receção do Werder Bremen ao Bayer Leverkusen, num jogo que pode, em caso de vitória dos da casa, colocar a equipa a um ponto da liderança.