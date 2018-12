Dortmund perde mas é o campeão de inverno da Bundesliga

Com 39 pontos, a equipa de Dortmund já sabe que vai terminar a primeira metade do campeonato na frente

Dortmund, líder destacado da Bundesliga, foi surpreendido na 16.ª jornada, perdendo por 2-1 em Dusseldorf, no campo do aflito Fortuna.

A derrota da equipa treinada por Lucien Favre não lhe retira o estatuto de campeões de inverno, mas, de alguma forma, relança um pouco a Bundeslig', já que o M'Gladbach ganhou, na receção ao Nuremberga, reduzindo o atraso para seis pontos.

Também para um atraso de seis pontos pode voltar o Bayern, caso ganhe na quarta-feira em Munique, na receção ao RB Leipzig.

Com 39 pontos, a equipa de Dortmund já sabe que vai terminar a primeira metade do campeonato na frente. Com 33 segue o M'Gladbach, com 30 o Bayern e com 28 o RB Leipzig - estes dois últimos com um jogo a menos.

O belga Dodi Lukebakio adiantou o Fortuna, aos 21 minutos, e Jean Zimmer fez o 2-0, aos 56.

O domínio do Dortmund - hoje sem Raphael Guerreiro - era intenso, mas o melhor que conseguiu foi concretizar por uma vez, através do espanhol Paco Alcácer (melhor marcador do campeonato), já no minuto 81.

Em Moenchengladbach, a equipa local venceu por 2-0 e os golos foram 'assinados' pelo belga Thorgan Hazard, aos 47, e pelo francês André Plea, aos 86.

Também por 2-0 o Wolfsburgo ganhou ao Estugarda, enquanto que Hertha de Berlim e Augsburgo empataram 2-2.