Dois meses depois, o Mónaco volta a vencer na liga francesa e com Gelson Martins em grande

Equipa de Leonardo Jardim entrou em campo com dois portugueses no onze

Dois meses depois da última vitória na liga francesa, o Mónaco voltou a somar três pontos para o campeonato, ao segundo jogo de Leonardo Jardim no comando da equipa. Foi também a primeira vitória do Mónaco em casa na época, depois de ter conseguido apenas três vitórias na Ligue 1, mas todas fora de casa.

Os monegascos venceram e receberam o Toulouse por 2-1, com golos de Golovin e Fabregas, ambos construídos por Gelson Martins, titular na partida, assim como Rony Lopes. Adrien Silva, que começou no banco, foi chamado ao jogo na segunda parte, precisamente para o lugar de Gelson. O extremo português, refira-se, deixou o terreno debaixo de aplausos, depois de uma bela exibição. Desde que chegou ao Mónaco esteve em todos os quatro golos marcados pela nova equipa.

A última vitória do Mónaco no campeonato tinha sido a 4 de dezembro e desde então só tinham acontecido duas vitórias, para a Taça da Liga e Taça de França. Com estes três pontos, os pupilos de Leonardo Jardim sobem do 19º para o 18º lugar, mas continuam abaixo da linha de água, com 18 pontos, os mesmos do Caen, que está no 17º lugar.

Nos outros jogos do dia disputados em França, o Angers derrotou o Dijon (1-0) e o Rennes bateu o Amiens (1-0). Por seu turno, o Marselha foi batido na deslocação ao terreno do Reims por 2-1. A formação da casa adiantou-se no marcador aos 21 minutos por intermédio de Tristan Dingome e voltou a fazer mexer as redes do Marselha aos 68 minutos através do coreano Suk Hyun-Jun. O jovem francês Mathieu Cafaro esteve em destaque ao fazer as assistências para os dois golos.

O Marselha ainda tentou inverter o rumo dos acontecimentos na reta final do jogo, mas o tento do camaronês Clinton N'Jie aos 86 minutos foi insuficiente para que o clube do sul de França conseguisse evitar a derrota.

No domingo vão ser disputados os restantes jogos, Nimes-Montpellier e Lyon-Paris Saint-Germain, sendo já sabido que o Saint Étienne-Estrasburgo vai ser adiado devido à neve.