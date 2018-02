Do álcool e da prisão à superação: a história do ex-Benfica que é notícia em Inglaterra

Gary Charles representou o Benfica em 1998/99.

Álcool, lesões e até mesmo a prisão. A vida e a carreira do antigo lateral inglês Gary Charles passou por vários altos e baixos, mas o defesa que passou pelo Benfica em 1998/99 está a dar a volta por cima aos problemas do passado, e a história de superação do ex-futebolista de 47 anos é alvo de destaque na imprensa inglesa.

Esta sexta-feira, o Daily Mail recuperou o percurso de Gary Charles e falou com o antigo internacional inglês, que abordou abertamente os problemas com o álcool.

"Os futebolistas podem ter os mesmos problemas que um carteiro ou um canalizador. Há milhões [de pessoas] que os veem ao sábado, mas muitos sofrem em silêncio. É difícil para eles. Será prejudicial para o próximo contrato? Serão substituídos? Teria ido falar com um dos meus treinadores para admitir os meus problemas com o álcool? Não. Eu sabia que os tinha naquela época? Talvez não. É difícil pensar que podes ter esse tipo de problemas sérios aos 19 anos. Ainda é visto como uma fraqueza na vida e no desporto. Estou aliviado por saber que era alcoólico, porque sei o que fazer para viver a vida feliz que tenho hoje", atirou Gary Charles, que já se encontra sóbrio há 12 anos, esta semana, em declarações reproduzidas pelo Daily Mail.

No entanto, o álcool não foi o único problema que Gary Charles enfrentou. Além das lesões que marcaram a carreira do antigo jogador de clubes como Nottingham Forest, Leicester, Derby County, Aston Villa, West Ham ou Birmingham, o ex-defesa inglês esteve ainda preso, já depois de se retirar, por duas ocasiões: uma por séria ofensa ao conduzir sob o efeito de álcool e outra por ameaçar um segurança de uma discoteca.

"Muitos na prisão têm problemas semelhantes, Eu não tive um pai, ninguém que estivesse lá para me dar apoio, mas com os vícios vêm problemas ainda maiores. Eu sei disso agora", desabafou.

Apesar dos problemas, Gary Charles inverteu o rumo das coisas e decidiu começar a ajudar desportistas e outras pessoas que passam por situações semelhantes, através de dois projetos chamados GC Sports Care e GCare.

"Quero ajudar as pessoas a entender que podem recuperar as suas vidas. Falei com um advogado que sofre em silêncio. Quem é que vai empregar um advogado alcoólico? Ainda não acredito que muitos futebolistas vão para casa com problemas. Virias ter com a minha equipa, na esperança de que ninguém no trabalho descobrisse? Do meu ponto de vista as coisas não mudaram muito dos meus dias. Esse é o medo de muitos jovens. Eu lido com agentes de futebol, também. Eles não são treinados para isto", contou Gary Charles, que falou ainda da ligação especial que construiu com um casal.

"As discussões são fascinantes e alguns entram em contacto contigo depois. Há um casal com o qual eu quase me sinto como um pai", revelou.