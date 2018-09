DIRETO | Siga aqui em direto a Gala "The Best"

Acompanhe em direto a entrega de prémios.

19h10 - Mo Salah também já chegou à gala.

19h00 - O troféu foi dos primeiros a chegar ao Royal Festival Hall.

18h59 - Didier Drogba também já está no tapete verde.

18h54 - Ada Hegerbeg, Dzsenifer Marozsan ou Marta. Uma destas mulheres sairá esta segunda-feira com o prémio de melhor jogadora do Mundo.

18h51 - Hazard também já está chegou à Gala "The Best" e admitiu ter votado em Modric, mas querer que Salah saia vencedor: "Votei em Modric, mas Salah é meu amigo e espero que ganhe», afirmou, aos jornalistas.

18h48 - Recorde-se que Cristiano Ronaldo não estará presente na Gala desta segunda-feira.

18h46 - Está encerrada a votação que decorreu durante a tarde para saber quem será o vencedor. Os leitores d'O Jogo já votaram e 73% escolheram Cristiano Ronaldo, 20,9% Luka Modric e 5,7% Salah.

18h44 - Luka Modric já está no Royal Festival Hall. Chegou acompanhado dos seus companheiros do Real Madrid.

18h41 - Na categoria de melhor treinador, está a concorrer Zidane, vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Deschamps, vencedor do Mundial'2018 com a seleção francesa e Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, com um 2.º lugar histórico na Rússia.

18h38 - Cristiano Ronaldo está também nomeado para o prémio Puskas juntamente com Ricardo Quaresma. CR7 concorre com o golo de pontapé de bicicleta que marcou à Juventus, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Por sua vez, Quaresma concorre com o golo de trivela apontado ao Irão, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial'2018.

18h36 - Na Croácia não restam dúvidas de quem vencerá o troféu e já perguntam quem será o segundo melhor do mundo.

18h35 - O internacional português concorre com Luka Modric, do Real Madrid e Mo Salah, do Liverpool.

18h30 - Cristiano Ronaldo está nomeado para o prémio "The Best", da FIFA, referente ao melhor jogador do Mundo da temporada.

18h25 - Esta segunda-feira ficarão conhecidos os prémios de 2018 para melhor jogador, melhor guarda-redes, melhor treinador, melhor golo, equipa do ano, melhor jogadora, melhor treinador de futebol feminino prémio jogo limpo e prémio dos adeptos.

18h20 - Boa tarde. Acompanhe em direto a gala The Best, da FIFA, que terá lugar no Royal Festival Hall, em Londres, a partir das 18h30.