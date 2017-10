DIRETO| Messi leva Argentina ao Mundial

Hat trick de La Pulga garante triunfo no Equador e qualificação. O Uruguai também está qualificado, assim como a Colômbia. Para o Peru resta a possibilidade via play-off. O Chile está eliminado

Brasil-Chile, 3-0 (final)

Equador-Argentina, 1-3 (final)

Peru-Colômbia, 1-1 (1-1)

Uruguai-Bolívia, 4-2 (final)

Paraguai-Venezuela, 0-1 (final)

Peru e Colômbia empatam e isso significa a qualificação do segundo e a presença do primeiro no play-off, onde irá defrontar a Nova Zelândia.

Uruguai confirma segundo lugar na qualificação com a vitória sobre a Bolívia.

Acaba o jogo em Quito, a Argentina qualifica-se com um triunfo por 3-1, carregada às costas por Messi que fez os três golos.

Termina o jogo em São Paulo, o Brasil vence o Chile por 3-0.

Gabriel Jesus bisa pelo Brasil e o Chile está cada vez mais longe do Mundial, nesta altura só um golo da Colômbia pode salvar os bicampeões sul-americanos.

Salvio dá o lugar ao central Fazio, aos 90'. Sampaoli não corre riscos em defesa da preciosa vantagem nos minutos finais

Paredes entra para o lugar de Di María na Argentina

Venezuela adianta-se, por Herrera, no Paraguai, seleção que se vencer ainda pode chegar ao play-off

Autogolo de Godín permite à Bolívia reduzir.

Guerrero empata para o Peru e coloca a equipa no play-off e o Chile fora do Mundial.

Uruguai volta a ampliar com Suárez a bisar.

Sampaoli refresca o ataque da Argentina, entra Icardi para o lugar de Benedeto.

Messi faz o 3-1. Génio à solta em Quito: depois de deixar três para trás, La Pulga coloca a bola no fundo das redes com grande classe, picando por cima do guardião contrário. Aos 63', a Argentina tem tudo a seu favor para estar presente no Rússia'2018.

Suárez faz o terceiro do Uruguai frente à Bolívia.

Colômbia adianta-se no Peru, por James Rodríguez. O golo confirma apuramento dos colombianos e deixa o Peru fora dos cinco primeiros, beneficiando o Chile que entra para o play.-off.

A seleção chilena, bicampeã sul-americana está em sérias dificuldades face aos outros resultados.

Gabriel Jesus faz o segundo do Brasil.

Chile está nesta altura fora do Mundial, com o Peru a subir para a zona do play-off.

Marca Paulinho pelo Brasil, que passa para a frente do marcador diante do Chile. Bravo defende para a frente um livre de Neymar e o médio do Barcelona não perdoa.

Acuña (51') vê o cartão amarelo

Salvio e Acuña estão a realizar bons jogos, cumprindo plenamente em termos defensivos e procurando apoiar o ataque pelos seus flancos sem se exporem demasiado.

Arranca a segunda parte do Equador-Argentina.

Com o bis no jogo de hoje, Messi chegou aos 20 golos em fases de qualificação para Mundiais na CONMEBOL e superou os anteriores recordistas: Crespo (Argentina) e Suárez (Uruguai).

Já se joga a segunda parte do Brasil-Chile.

Intervalo em todos os jogos da América do Sul e para já a Argentina vai passando no duro testo que tinha pela frente. Apesar do golo sofrido logo aos 37 segundos, Messi já deu a volta ao marcador mostrando a sua enorme classe.

Enner Valencia substitui Ceballos, já amarelado, no Equador, aos 41 minutos de jogo.

Cavani completa a reviravolta para o Uruguai que é segundo na fase de apuramento.

Uruguai empata por Cáceres.

Bolívia marca no Uruguai, beneficiando de um autogolo de Gaston Silva. O resultado não tem influência no apuramento dos uruguaios.

Em vantagem no Equador e com os nulos em todos os outros jogos, a Argentina sobe para já ao terceiro lugar e está no Mundial da Rússia.

Está feito o 2-1 para a Argentina com bis de Messi. Nova combinação do ataque alviceleste entre Di María e La Pulga e o avançado do Barcelona, na grande área, não perdoa.

O golo hoje em Quito foi o 59.º de Messi com a camisola da Argentina, em 122 internacionalizações, e o quinto nesta fase de apuramento.

Empata Messi após jogada de combinação com Di María. Aos 13', a Argentina chega ao golo e começa a assentar um pouco o seu jogo depois de uma entrada desastrada no desafio.

Neste momento, a Argentina está fora do Mundial, o Peru vai ao play-off, enquanto Chile, Colômbia e Uruguai estão em zona de apuramento.

Ibarra Mina coloca o Equador na frente do marcador. Inacreditável a forma como a defesa da Argentina permitiu aos equatorianos construírem com grande facilidade o primeiro golo do jogo.

Já se jogam as partidas que vão decidir três vagas no Mundial'2018 e uma no play-off.

No Brasil-Chile também já são conhecidos os onzes iniciais. A equipa canarinha, já qualificada, vai estrear na baliza Ederson, mas, de resto, Tite não vai facilitar. O onze é o seguinte: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro; Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus.

Pelo Chile jogam: Bravo; Isla, Medel, Jara e Beausejour; Fuenzalida, Aranguiz e Hernández; Vargas, Valdivia e Alexis Sánchez.

Já são conhecidos os onzes para o mais aguardado embate da última jornada da América do Sul. Em Quito, no Equador, a Argentina está praticamente obrigada a vencer para não ficar fora do Mundial e Jorge Sampaoli escollheu o seguinte onze: Romero; Mercado, Mascherano e Otamendi; Salvio, Enzo Pérez, Biglia e Acuña; Messi, Benedeto e Di María.

Pelos equatorianos jogam: Banguera; Vellasco, Álvarez, Arboleda e Ramírez; Orejuela; Ibarra, Intriago, Cevallos e Mina; Ayovi.

-Recorde agora as complicadas contas das seleções que ainda lutam pelo apuramento.

.Argentina:

Vitória - assegura play-off, mas apura-se se o Chile não vencer o Brasil ou, se isso acontecer, caso Peru e Colômbia empatem ou o Peru não ganhe com vitória mais "gorda"-

Empate - apura-se se Paraguai não vencer, Chile perder por mais do que um golo e Peru não vença a Colômbia por 1-0

Derrota - eliminada

Uruguai

Vitória - apura-se

Empate - apura-se

Derrota - vai ao play-off se: - Chile ganhar no Brasil- Argentina vencer e superar desvantagem de 9 golos - Colômbia vencer ou, se ganhar o Peru, superando desvantagem de 9 golos

Chile

Vitória - apura-se

Empate - apura-se caso Colômbia e Peru empatem ou se a Argentina e Peru não vençam os dois

Derrota - pode apurar-se, mas é eliminada se Argentina e Paraguai ganharem

Colômbia

Vitória - apura-se

Empate - apura-se caso o Chile ou a Argentina não vençam e caso o Paraguai não goleie

Derrota - vai ao play-off se Argentina perder e Paraguai não ganhe; eliminada se Paraguai ganhar ou a Argentina ganhe ou empate

Peru

Vitória - apura-se ou então vai ao play-off se a Argentina ganhar por mais golos e se o Chile ganhar no Brasil

b Empate - é eliminado ou então vai ao play-off se Argentina e Paraguai não ganharem

b Derrota - eliminado caso Argentina pontue (ou perca por menos golos) ou Paraguai vença

Paraguai

Vitória - apura-se, mas precisa que Argentina perca ou empate; que o Chile perca; que o Peru vença a Colômbia

Empate - eliminado

Derrota - eliminado

-Vejamos como está a classificação.

1º Brasil 38 pontos

2º Uruguai 28

3º Chile 26

4º Colômbia 26

5º Peru 25

6º Argentina 26

7º Paraguai 24

8º Equador 20

9º Bolívia 14

10º Venezuela 9

-Boa noite! Acompanhe em direto a última jornada da fase de qualificação sul-americana. Uma ronda, refira-se, de loucos: apenas o Brasil está apurado e há mais três vagas para entregar, além do quinto lugar, que vale a ida a um play-off.