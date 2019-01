Detenção de dono de clube chinês obriga a mudança de nome e futuro incerto

Dono do clube e mais 17 membros do Grupo Quanjian foram detidos.

A antiga equipa comandada pelo técnico português Paulo Sousa e em que atua o brasileiro Alexandre Pato, o Tianjin Quanjian, anunciou que irá alterar o nome do clube.

Tianjin Tianhai será então o novo nome do emblema chinês, cujos responsáveis tomaram a decisão da alteração depois de o dono, Shu Yuhui, ter sido detido juntamente com mais 17 membros do Grupo Quanjian [produtos farmacêuticos], devido a publicidade enganosa, de acordo com o UOL Esporte.

Uma vez que o dossiê relacionado com o desporto terá de ser entregue a outra entidade, o futuro da equipa chinesa estará em aberto.