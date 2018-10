Depois de Pogba. Mourinho entra em guerra com outro capitão do Manchester United

Relação entre o equatoriano e o treinador português já viu melhores dias.

Depois do desentendimento com Paul Pogba, José Mourinho parece ter agora problemas com mais um dos capitães do Manchester United. O treinador português deixou um recado a alguns membros do plantel durante a conferência de imprensa de segunda-feira - "alguns jogadores importam-se mais do que outros" - e a imprensa inglesa dá esta terça-feira conta do desentendimento entre Mourinho e Antonio Valencia.

O jornal Daily Mail revela que os dois mal se falam e a situação agravou-se antes da derrota frente ao West Ham, onde Mourinho não apostou no defesa equatoriano. O jornal inglês afirma que o facto de Valencia não ter assistido ao jogo frente ao Derby County, que acabou com a eliminação do Manchester United da Taça da Liga inglesa, não agradou a Mourinho, que esperava ver um dos capitães do clube na bancada durante a partida.