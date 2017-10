Depois de Aubameyang, Camacho desconfia do sumo: "É suspeito"

O antigo treinador do Benfica, agora selecionador do Gabão, corroborou as suspeitas do avançado.

Depois de Aubameyang ter levantado suspeitas sobre um sumo de laranja "sagrado" que, de acordo com o avançado, poderá ter estado na origem da derrota do Gabão em Marrocos, foi a vez de Jose Antonio Camacho, corroborar a teoria do jogador do Borussia Dortmund.

"É muito suspeito. Metade da equipa ficou doente. Tivemos que comer num restaurante porque não nos fiámos em comer no hotel. Durante o jogo a minha equipa estava apática e com falta de forças. Além dos jogadores, também alguns elementos da equipa técnica foram afetados", asseverou o selecionador do Gabão, em declarações à rádio Onda Cero, que garantiu que a Federação do país vai falar com a FIFA:

"No dia anterior pedimos duas bolas para treinar e não nos deixaram. A Federação do Gabão vai falar com a FIFA", garantiu o ex-técnico do Benfica.