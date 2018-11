Demichelis: os 45 dias no Atlético de Madrid e a conversa constrangedora com Simeone

Central argentino falou sobre a situação caricata vivida no verão de 2013.

Foi no verão de 2013 que Martin Demichelis chegou ao Atlético de Madrid, mas o central argentino passou apenas 45 dias ao serviço dos colchoneros devido a uma proposta do Manchester City. Na altura, a contratação de Demichelis teve o dedo de Diego Simeone, depois de uma época em bom plano ao serviço do Málaga, dando início aos 45 dias do argentino em Madrid.

"Quando saí do Málaga, tive a oportunidade de assinar pelo River Plate, mas o Cholo convidou-me a assinar pelo Atlético. Fiz a pré-época e quando faltavam 15 dias para fechar o mercado, o City contactou-me para saber quais as condições para sair do Atlético. Fui pedido expresso de Pellegrini, que já me tinha treinado no River e no Málaga. Treinei com muita vontade e vivi 45 dias muito intensos no Atlético, tal como o Cholo pretende dos jogadores", contou, em entrevista ao jornal La Nación.

No entanto, Demichelis terá percebido que a titularidade seria difícil de alcançar devido à presença de Miranda e Godín na equipa, sendo que tudo parecia mais fácil no City sob a orientação de Pellegrini com vista ao Mundial'2014, no Brasil. "Não faltei a um único treino. O Cholo estava super contente comigo, mas partia atrás de Miranda e Godín. Se fosse para a Premier e me mostrasse em grande plano diante de avançados gigantes, teria mais possibilidades de chegar ao Mundial. E assim foi: fui titular no City, campeão, joguei bem e fui ao Mundial", lembrou.

Porém, recordou Demichelis, a conversa com Simeone, onde contou ao Cholo que queria sair antes de a época começar, foi constrangedora. "O presidente não queria negociar com o City, pelo que tive que me dirigir diretamente a Simeone. Foi difícil, era o arranque da época e jogávamos a Supertaça com o Barcelona. Era impossível, mas estava quase a fechar o mercado, por isso pedi uma reunião. Fechámos o Cholo no balneário depois do 1-1 da primeira volta e disse-lhe o que tinha de ser dito. Ele não gostou, porque tinha apostado em mim", recordou.

O central argentino, recorde-se, deixou o City em 2016 e terminou a carreira no Málaga, em 2017.