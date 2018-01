Dembélé não perde tempo e salta para o onze do Barcelona

Francês já não era titular para o campeonato desde 16 de setembro, altura em que se lesionou com gravidade.

Ousmane Dembélé só recebeu alta do departamento médico do Barcelona no passado dia 3 de janeiro, mas já está no onze de Ernesto Valverde para o jogo frente ao Levante. O francês, que se lesionou com gravidade no passado dia 16 de setembro, submeteu-se a uma cirurgia na coxa esquerda e esteve afastado dos relvados até ao dia 4 de janeiro, altura em que somou alguns minutos na Taça do Rei frente ao Celta.

Esta é a primeira titularidade de Dembélé no campeonato desde setembro, ele que, até à contratação de Philippe Coutinho - oficializada no sábado por 160 milhões -, era o jogador mais caro de sempre do Barcelona.