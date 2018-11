Dembélé motiva reunião de urgência em Barcelona, avançam na Catalunha

Situação do avançado francês em Camp Nou gera preocupação na estrutura diretiva do clube.

Ousmane Dembélé é o tema do momento no Barcelona e não pelos melhores motivos. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, a situação do avançado francês motivou uma reunião de urgência entre a direção desportiva do clube "blaugrana" e o agente do jogador.

Em causa estará a falta de compromisso evidenciada por Dembélé, que tem protagonizado problemas de disciplina interna ao longo das últimas semanas.

Contudo, a intenção de toda as partes envolvidas é clara: escreve o jornal catalão que os milhões desembolsados pela contratação do internacional gaulês - custou 105, mais variáveis - e as qualidades que lhe são reconhecidas serão peças chave para uma segunda oportunidade.

Dembélé chegou ao Barcelona em 2017 e, na presente temporada, apontou seis golos em 15 jogos.