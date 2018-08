Defendeu dois penáltis na Premier League, mas antes vendeu a casa e o carro

O guarda-redes do Cardiff defendeu dois penáltis em jogos consecutivos.

Desde McGregor, guarda-redes do Hull City, em 2013, que nenhum guarda-redes detinha uma grande penalidade no seu jogo de estreia na Premier League e, mais do que isso, desde Erik Thorstvedt, guardião do Tottenham em 1992, que nenhum guarda-redes havia iniciado a Liga inglesa com exibições tão decisivas.

Neil Etheridge, guardião do Cardiff, defendeu duas grandes penalidades nosseus dois primeiros jogos na Liga inglesa. Frente ao Bournemouth, na primeira jornada, parou o remate de Wilson, embora não tenha evitado a derrota da sua equipa (2-0) e, este domingo, preservou o empate (0-0) contra o Newcastle, no último minuto.

Mas estes não são os únicos dados curiosos neste "sonho" de Etheridge. O defensor das redes do Cardiff é de origem filipina (apesar de ter nascido em Londres, a mãe é natural das Filipinas), tendo-se convertido no primeiro jogador do país asiático a jogar no principal escalão inglês.

E o sonho que agora se tornou realidade podia não ter passado de um sonho se, em 2014, não tivesse vendido a sua casa o seu carro. O contrato que Neil Etheridge tinha com o Fulham terminou nesse verão, tendo ficado sem equipa. "Estive cinco meses sem equipa e no final relancei a minha carreira. Paguei para poder treinar com o Charlton, estive perto do treinador de guarda-redes, trabalhei o mais duro que pude e esperei. Vendi a minha casa, o meu carro e estive a uma semana de deixar tudo e ir para as Filipinhas. Ofereceram-me um contrato para ser guarda-redes suplente e aceitei", explicou o guarda-redes de 28 anos, que viveu em casa de um amigo durante o tempo em que esteve no clube da terceira Liga inglesa.