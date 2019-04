Dean mostrou o 100º vermelho por causa de Jota e os ingleses homenagearam-no

Árbitro de 50 anos é, de longe, o que ordenou mais expulsões no principal campeonato de Inglaterra. Já apitou clubes portugueses na Europa e ficaram com boas recordações

No mesmo dia que o Portugal futebolístico debatia as mãos na bola ou bola nas mãos dos portistas Militão e Manafá, o grau da dureza das entradas de Wilson Eduardo ou se Horta estava uns milímetros adiantado ou atrasado em relação à linha virtual de fora de jogo em mais um eletrizante Braga-FC Porto, noutras latitudes uma expulsão era motivo para... lançar foguetes! Bem, a expressão talvez seja exagerada, mas é certo que o rescaldo da expulsão de Ashley Young no Wolverhampton-Man. United (2-1) foi feito em tom de festa. Primeiro, porque os ingleses têm sempre uma forma de olhar para as coisas com humor; e depois, porque foi mesmo uma espécie de efeméride: pela centésima vez desde que começou a apitar na Premier League em 2000, o árbitro Mike Dean puxou do vermelho.

O natural de Wirral, na região de Liverpool (o que já lhe valeu não apitar uma final da Taça de Inglaterra disputada pelos "reds"), e que começou a arbitrar para manter a forma física porque estava sem emprego e nada para fazer, é de longe o "ás do gatilho" na Premiership. Young foi o seu centésimo expulso, por uma falta dura sobre o português Diogo Jota, e a "concorrência" está bem atrás - Phil Dowd fez 67 "vítimas" e Mike Riley 66, como refere o site da BBC, que dedica uma notícia a este recorde em tom bem-disposto. "Não houve qualquer demonstração de extravagância, nem festejos depois de ele ter puxado, primeiro, do cartão amarelo e, depois, ter mostrado o vermelho a Ashley Young do Manchester United". Ou: "[O árbitro] de 50 anos tinha ficado encalhado nas 99 ordens de expulsão há três meses"...

O defesa dos "red devils", refira-se, é um dos seis jogadores que Dean já mandou duas vezes para a rua, lista que inclui outros "notáveis" como Andy Cole, Richard Dunne, Koscielny, Fernando Torres e Mike Williamson. Quanto a clubes, os mais castigados até são grandes: Chelsea e City por nove vezes, Newcastle sete, Arsenal seis... Do Manchester United, esta foi a quarta expulsão na carreira de Mike Dean, que já ouviu grandes elogios de grandes treinadores mas não só. Pochettino, técnico do Tottenham por exemplo, já foi suspenso por dois jogos e multado em dez mil libras após uma derrota em Burnley pelas ações "agressivas" dirigidas a este árbitro, que também descreveu em tempos como "um dos melhores". Wenger, ex-técnico do Arsenal, disse-lhe após um empate a um golo com o West Bromwich: "és uma vergonha!". Também foi mimado com três jogos fora do banco e 40 mil libras de multa... E, claro, não poderia faltar José Mourinho. "Quero felicitar novamente, desta vez Mike Dean. A sua performance foi inacreditável", disse o Special One depois de perder com o Sunderland, em 2014.

Benfica e Sporting já foram apitados pelo agora centenário juiz, ambos na Liga Europa e ambos com boas recordações. As águias venceram 2-0 em Estugarda, em 2010/11, passando aos oitavos-de-final. O Sporting, apesar da derrota em Roma com a Lázio por 2-0 na última ronda da fase de grupos da segunda prova da UEFA, acabou por passar em primeiro, uma época depois.

Esta terça-feira, o grande United perdeu com o pequeno Wolverhampton (que grande época está a fazer!) e ainda teve um jogador seu expulso, mas as notícias sobre a arbitragem foram uma festa digna de um centenário.