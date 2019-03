David Ospina já deixou o hospital após o susto no Nápoles-Udinese

David Ospina recebeu uma forte pancada na cabeça num choque com o argentino Ignacio Pussetto, aos quatro minutos de jogo

David Ospina, do Nápoles, que desmaiou no domingo, durante o jogo da 28.ª jornada da liga italiana frente à Udinese, já saiu do hospital, anunciou a sua mulher. "O David está muito melhor. Nós já estamos em casa, um pouco mais calmos e vamos esperar até que o choque passe por completo", escreveu Jesy Sterling no Instagram, no qual publicou uma fotografia do jogador colombiano já em casa.

David Ospina recebeu uma forte pancada na cabeça num choque com o argentino Ignacio Pussetto, aos quatro minutos de jogo, no estádio San Paolo, e, depois de continuar em campo com um curativo na cabeça, desmaiou 35 minutos mais tarde.

A perda de consciência do internacional colombiano, prontamente socorrido pela equipa médica do Nápoles, que o encaminhou de ambulância para o hospital mais próximo, provocou uma onda de preocupação nos adeptos presentes no estádio.