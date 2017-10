Danny marca na casa do Villarreal, André Silva titular no empate do Milan

O Milan tropeçou na receção ao AEK Atenas, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa

O Slavia Praga empatou a dois golos na visita ao terreno do Villarreal, num jogo em que o internacional português Danny esteve em destaque. A equipa checa adiantou-se no marcador aos 18 minutos, na sequência de um golo de Necid.

Aos 30 minutos, o futebolista português bateu Mariano Barbosa e aumentou a vantagem do Slavia Praga na casa da equipa onde atua Rúben Semedo. No entanto, a equipa espanhola reagiu e chegou à igualdade ainda antes do intervalo, graças a golos de Trigueros (41') e Bacca (44').

Com este resultado, Villarreal e Slavia Praga continuam a partilhar a liderança do Grupo A, com cinco pontos em nove possíveis.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Já o Milan não foi além do nulo na receção ao AEK Atenas. André Silva foi titular - saiu aos 62 minutos para dar o lugar a Kalinic - na equipa italiana, numa partida em que Hélder Lopes e André Simões também alinharam de início, mas ao serviço do conjunto grego.

Apesar do empate, o Milan segue na primeira posição, com sete pontos conquistados. Já o AEK é segundo classificado, com cinco pontos.

Sem vitórias continua o Everton, que perdeu em casa com o Lyon, por 2-1, num encontro em que o guarda-redes português Anthony Lopes esteve envolvido numa confusão, depois de sofrer uma entrada dura de Ashley Williams.

Na liderança do Grupo E continua a Atalanta, que venceu o Apollon (3-1), que teve Bruno Vale e João Pedro no onze, passando a somar sete pontos, mais dois do que o Lyon, cinco do que os cipriotas e seis do que o Everton.

Com Éder e Manuel Fernandes na equipa inicial, o Lokomotiv de Moscovo empatou a um golo em casa do Sheriff Tiraspol, o mesmo resultado que se verificou no Zlin-Copenhaga.

O conjunto moscovita tem cinco pontos no Grupo F, mais dois do que Copenhaga e Sheriff e mais três do que o Zlin.

No Grupo B, o Dínamo Kiev perdeu os primeiros pontos, ao empatar em casa com o Young Boys (2-2), mas lidera com sete pontos, mais dois do que os suíços. Skenderbeu e Partizan empataram a zero e somam dois pontos cada.