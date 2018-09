Dalic esclarece palavras sobre Ronaldo e atira: "Queria que ele jogasse"

A Croácia defronta a seleção portuguesa na quinta-feira

O selecionador croata de futebol lamentou a ausência de Cristiano Ronaldo no jogo particular de quinta-feira com Portugal, considerando que a sua presença daria maior importância à partida no Estádio Algarve.

"Claro que queria que ele jogasse amanhã [quinta-feira], o jogo seria de maior importância. Mas nós também não temos o Rakitic, que precisa de descanso. Claro que, como selecionador, queria que ele jogasse. Não será amanhã, mas vai haver outras oportunidades", referiu Zlatko Dalic.

O selecionador da Croácia, vice-campeã mundial, falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro com Portugal, que se realiza na quinta-feira, às 19h45, no recinto algarvio.

Sobre o prémio The Best, que elege o melhor jogador do mundo, promovido pela FIFA, Zlatko Dalic revelou ter votado em Luka Modric, colocando Cristiano Ronaldo em segundo lugar.

"O Luka merece ser o melhor jogador da Europa e do Mundo. Está a receber vários prémios, como nunca lhe tinha acontecido na carreira. O Cristiano Ronaldo é um dos melhores de sempre, mas, de qualquer maneira, acho que o Luka merece esse prémio", declarou.

Zlatko Dalic lamentou ainda que declarações anteriores sobre o português, em que o acusava de egoísmo, tenham sido mal interpretadas.

"Tenho pena que tenha chegado essa mensagem. O Cristiano é um dos melhores jogadores de todos os tempos, na minha opinião. Essa foi uma parte de uma resposta minha a uma pergunta sobre a ausência de Ronaldo na cerimónia da UEFA. Eu disse que achei que isso era um bocado egoísta, mas eu não queria dizer uma coisa tão negativa e, se calhar, fui mal interpretado", afirmou.

Sobre o jogo com Portugal, o selecionador vice-campeão mundial não guardou segredos, anunciando que o onze para amanhã [quinta-feira] será constituído pelo guardião Lovre Kalinic, pelos defesas Vrsaljko, Vida, Mitrovic e Barisic, pelos médios Badelj, Kovacic e Modric e pelos dianteiros Pjaca, Perisic e Livaja.

Rakitic, médio do Barcelona, foi dispensado da partida no Estádio Algarve e será opção apenas para a partida com a Espanha, a contar para a nova Liga das Nações, que se disputa na próxima terça-feira.

"Estou feliz por defrontar Portugal e Espanha, são jogos muito importantes para nós. O resultado é o menos importante, porque temos jogadores novos e estamos no início de um novo ciclo, mas queremos ganhar", disse Zlatko Dalic, que vai colocar em campo todos os estreantes na convocatória.

A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, na quinta-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial'2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates.