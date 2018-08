Da frustação de Pérez ao cancro de Berizzo: La Liga em documentário

Conhecem-se os primeiros excertos de "Six Dreams", da Amazon Prime

A Amazon Prime prepara-se para lançar um documentário sobre a espanhola, intitulado Six Dreams e composto por seis episódios.

A produção visa mostrar que há muito mais no campeonato espanhol além dos gigantes Barcelona e Real Madrid e, ao longo da última época, acompanhou jogadores de várias equipas, como Iñaki Williams, do Atlético de Bilbau e Fernando Torres, na altura no Atlético de Madrid.

O diário britânico Daily Mail contou algumas partes do documentário, como, por exemplo, a desilusão de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, com o desempenho no campeonato.

"À parte do jogo de terça-feira [vitória do Real Madrid em casa do PSG, para a Liga dos Campeões], tem sido uma época horrível, horrível", desabafou o líder dos merengues, antes da visita da equipa ao terreno do Eibar, numa altura em que o Barcelona, que viria a ser campeão, estava 15 pontos à frente na tabela. O Real venceu esse jogo por 2-1, mas as imagens mostram Florentino Pérez a sofrer durante a partida, desagrado com a exibição da equipa de Zidane.

Noutro clube, o Sevilha, o documentário aborda a destituição de Eduardo Berizzo, treinador que se viu confrontado com um cancro na próstata. "É como diz a minha mãe, para as pessoas gostarem de ti tens que morrer primeiro", desabafou o argentino, após uma conferência de Imprensa em que agradeceu as mensagens de apoio.

Outra história desta produção leva-nos ao Bilbau, o clube em que só jogam jogadores com ligações ao País Basco ou França. Iñaki Williams, de raça negra, nasceu naquela cidade, filho de pais da Libéria e admitiu que ainda tem que lidar com alguma discriminação.

"Quero abrir a mente das pessoas, esta ideia que as pessoas têm de que um negro não pode jogar no Atlético de Bilbau, ou que um negro não é basco. Ainda ouço muitas vezes 'como é que este preto joga no Atlético?'. Eu sou basco, nasci aqui, sinto-me basco", afirmou o avançado.