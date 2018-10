Crise na Alemanha: o fantasma que assombra Low e três jogadores na porta de saída

A derrota frente à Holanda, que deixa a Alemanha no último lugar na Liga das Nações, causou ainda mais pânico na Mannschaft.

A derrota por 2-0 diante da Holanda, que não marcou presença no último Europeu nem Mundial, fez disparar (ainda mais) o alarme na Alemanha. Depois da exibição fraca no Mundial'2018 - a Mannschaft, então campeã do Mundo, não passou sequer da fase de grupos onde tinha México, Coreia do Sul e Suécia pela frente -, a seleção orientada por Joachim Low está em último lugar no grupo 1 da Liga A, arriscando falhar a final four do novo torneio da UEFA.

A prestação na Rússia obrigou Low a repensar a estratégia para a seleção e a mudar eventualmente as caras da Mannschaft. No entanto, tudo continua igual na seleção e os resultados continuam bem negativos. Low continua a depositar a confiança no mesmo grupo de jogadores e na Alemanha falam em "esgotamento", sendo que alguns jogadores "são vistos mais como um encargo do que como uma mais-valia". O jornal Bild, por sua vez, afirma que "a confiança em Low desapareceu".

No entanto, a imprensa alemã é unânime num aspeto: Low não é o único dono da culpa. Aliás, são mesmo sinalizados três nomes que devem, na opinião dos germânicos, abandonar a seleção. São eles Boateng, Hummels e Muller, estranhando também a aposta constante de Low em Uth, que ainda não encontrou a baliza na Bundesliga.

Este é, de resto, o pior registo da Mannschaft desde 1985, colocando pressão num selecionador que leva cinco derrotas no mesmo ano.