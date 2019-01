O ex-capitão do País de Gales começou 2019 a ser acusado de bullying a um jogador na formação do Cardiff City

Aos 39 anos, o ex-avançado Craig Bellamy está de novo em sarilhos, ou não fosse essa a história de uma vida feita de futebol e truculência. O ex-capitão do País de Gales, que jogou np Manchester City, Liverpool, Newcastle e West Ham, entre outros, começou 2019 a ser acusado de bullying a um jogador na formação do Cardiff City, que lhe custou o cargo de técnico. Isto, claro, muitas confusões depois...

O JOGO lembra-lhe as principais peripécias do incorrigível Bellamy.

Pontapés, cadeiras pelo ar em Newcastle

Após um início como profissional no Norwich e no Coventry, Bellamy foi contratado pelo Newcastle. Num duelo para a Champions, o galês pontapeou o Materazzi e recebeu três jogos de suspensão. Depois atirou uma cadeira ao técnico auxiliar John Carver, a caminho de um jogo em Maiorca. Ambos rebolaram pelo chão no aeroporto e, na sala ao lado, o técnico dos geordies, Sir Bobby Robson, dava uma conferência de imprensa. Bellamy recusou viajar, mas o lendário manager dissuadiu-o. Nota: a discussão com Carver surgira por causa de um lugar de estacionamento...



Quando Souness oferece porrada, a solução é mesmo sair

Após o despedimento de Robson, veio a desavença pública com o sucessor Graeme Souness, que baniu Bellamy da equipa. Não sem antes de o técnico escocês - conhecido pelo pêlo na venta -, desafiar o galês, depois de este ser apanhado pelas câmaras a insultar o treinador ao ser substituído diante do Charlton. O escocês só se apercebeu depois e, numa reunião, agarrou o Bellamy pelos colarinhos e esperou-o no ginásio para resolver a questão a punhos. O jogador pediu desculpas e saiu de fininho.



Celtic, mentiras e SMS

Já com Bellamy emprestado ao Celtic, Alan Shearer, ao tempo capitão do Newcastle e seu jogador-símbolo, recebeu SMS a gozá-lo por uma derrota dos geordies enviadas pelo telefone... de Bellamy. O agente do capitão de Gales alegou depois que o telemóvel de Bellamy tinha sido roubado e que o seu atleta não era responsável pelo envio das mensagens. Ninguém acreditou e, até hoje, quem disser o nome de Bellamy em St. James" Park arrisca-se a passar um mau bocado.

David Moyes sim, David Moyes não

Adepto confesso do Liverpool, Bellamy quase foi para o "inimigo". Ao sair do Newcastle, foi abordado por David Moyes, então treinador do Everton. Correu tudo tão bem que o homem que era red desde criança saiu da reunião disposto a ser o mais encarniçado toffee. Tudo mudou depois: "No segundo encontro, foi bizarro. Moyes parecia outra pessoa. Foi frio e leu-me uma série de regras a cumprir dentro e fora de campo. Não gostei e, claro, não assinei."



Aquela tacada em John Arne Riise no Algarve

Um das maiores confusões armadas pelo galês sucedeu em Portugal, quando estava no Liverpool. Durante um estágio em Vale do Lobo, Bellamy atacou o companheiro John Arne Riise com um taco de golfe. O norueguês tentava "baldar-se" a uma das praxes que os reds impunham aos novos jogadores: uma sessão de karaoke diante da equipa. Bellamy confrontou Riise e este reagiu mal, garantindo não estar para cantorias. O galês afastou-se e sussurrou ao ouvido colega Steve Finnan: "Aquele ruivo filho da p*** não me fala assim!" O avançado esperou pela noite, atestou-se de cerveja, pegou num taco "eight iron", invadiu o quarto de Riise, que dormia de barriga para baixo, e deu-lhe uma violenta tacada no traseiro. O norueguês queixou-se de pronto ao treinador Rafa Benítez, mas este tinha mais em que pensar: acabara de pagar a fiança do guardião suplente Dudek, que tinha sido preso pela PSP por desacatos na noite algarvia. Bellamy não recebeu salário durante duas semanas e logo de seguida comemorou um golo marcado ao Barcelona a imitar um "swing" de golfe. Curiosidade: Riise também marcou nessa noite.



A esbravejar no West Ham por não ir para o Tottenham

De Anfield, o irrequieto atacante foi para o West Ham, orientado por Zola, que não conseguiu suportar as birras e estados de alma de Bellamy. A paciência estourou quando o avançado saiu a esbravejar de um treino por, alegadamente, os hammers rejeitarem ofertas do Manchester City e do Tottenham na sua contratação. Os londrinos negociaram-no mesmo com o City. Contudo o galês não perdoa até hoje: "O único clube que lamento não ter conseguido representar é o Tottenham."

No City... a bater nos adeptos do United

Da passagem de dois anos e meio pelo Manchester City, houve mais do que 51 jogos e 12 golos. Ficou famosa a mão de Craig Bellamy a apertar a cara de um adepto do United que invadiu o campo durante um dérbi. Depois, pegou-se com um adepto dos red devils numa saída noturna... briga que lhe agravou uma lesão no joelho. Mancini, técnico dos citizens, optou pela dispensa.



Pazes... só com jornalistas

Bellamy era também conhecido por procurar e confrontar jornalistas autores de peças que lhe desgostavam. O espanto é que era comum tudo acabar a bem. No City, após um jogo, Bellamy encarou em fúria um repórter do Daily Mail. Minutos depois, tudo eram abraços e sorrisos. Outro episódio aconteceu em Cardiff, após um treino de Gales. Primeiro, Craig Bellamy tinha espuma nos cantos da boca face a um jornalista local. Pouco depois, jogador e jornalista jogavam ténis de mesa.

Acusado de bullying na formação do Cardiff

Encerrada a carreira no Cardiff City, Bellamy assumiu o comando dos sub-18 dos bluebirds. 2019 ainda se esperguiçava e ao terceiro dia de janeiro já o antigo avançado pedia a demissão, acusado de maus tratos a um jogador. O caso eclodiu após queixas ao clube do pai do atleta. "Quem me conhece, sabe que até sou boa pessoa. O problema é que a maior parte das pessoas não me conhece", disse Bellamy na sua autobiografia. O problema é que os problemas não acabam...