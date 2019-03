Coutinho morre aos 75 anos

Coutinho formou com Pelé a mais famosa dupla de avançados do Santos e foi campeão do mundo pelo Brasil em 1962

Faleceu esta segunda-feira, aos 75 anos, António Wilson Honório, que viria a ser conhecido no mundo do futebol por Coutinho. O antigo internacional brasileiro é uma das maiores estrelas da história do Santos (jogou no Peixe entre 1958 e 1967 e depois entre 1969 e 1970), onde, de resto, se destacou como o parceiro de ataque de Pelé.

Foi ao lado do Rei do futebol que Coutinho conquistou os grandes títulos na carreira, tanto no Santos como no escrete, sagrando-se campeão mundial em 1962, no Chile. No clube santista foi seis vezes campeão paulista, venceu cinco Taças do Brasil, posteriormente reconhecidas como campeonatos, além de duas Taças Libertadores e Taças Intercontinentais. Com 368 golos com a camisola do Santos é o terceiro maior artilheiro da história do clube, apenas superado por Pepe e Pelé. Foi internacional pelo Brasil 15 vezes e apontou seis golos pelo escrete.

As causas da morte ainda não foram reveladas, mas Coutinho sofria de diabetes diabetes, doença que levou à amputação de três dedos do pé esquerdo, e em janeiro foi internado em Santos com uma pneumonia.