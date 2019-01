Coreia do Sul, de Paulo Bento, arranca Taça Asiática com triunfo sobre Filipinas

A Coreia do Sul, comandada pelo português Paulo Bento, estreou-se na Taça Asiática com um triunfo sobre as Filipinas, por 1-0, em jogo do Grupo C, disputado no Dubai, no Emirados Árabes Unidos.

No Estádio Al Maktoum, Hwang Eui-Jo marcou o único golo da partida, aos 67 minutos, e garantiu uma estreia vitoriosa a Paulo Bento, com a Coreia do Sul a igualar a China no topo do agrupamento.

Em Al Ain, no Estádio Internacional Xeque Khalifa, a seleção chinesa venceu o Quirguistão, por 2-1, num encontro em que deu a volta ao marcador na segunda parte.

Akhletdin Israilov colocou o Quirguistão na frente, aos 42 minutos, mas Matjas, com um autogolo aos 50, e Yu Dabao, antigo jogador de Benfica, Desportivo das Aves, Olivais e Moscavide e Mafra, aos 78, consumou a reviravolta.

Ainda hoje, o Irão, de Carlos Queiroz, defronta o Iémen, no arranque do Grupo D.