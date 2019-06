Copa América: Catar surpreende e empata com o Paraguai

Cardozo (ex-Benfica) assiste aos festejos do segundo golo do Catar

Os sul-americanos estiveram em vantagem por 2-0, com golos de Óscar Cardozo e Derlis González, mas permitiram a reação de uma equipa movida a motor africano

O mítico relvado do Estádio Maracanã foi este domingo palco de um jogo repleto de emoções entre o Paraguai e o Catar, que terminou com um empate a dois golos. Favorita à conquista da vitória, a equipa sul-americana entrou bem no jogo e, logo aos 4 minutos, Óscar Cardozo inaugurou o marcador através de um penálti assinalado após mão na bola do português naturalizado catari Pedro "Ró-Ró" Correia. Já na segunda parte, aos 56', o Paraguai chegou ao 2-0 com um golaço de outro jogador com passado ligado ao Benfica: Derlis González.

Quando tudo parecia encaminhado para uma confortável vitória da albirroja, o Catar disse "presente" e acabou por chegar a empate à boleia de um motor africano. Aos 68', Almoez - avançado nascido no Sudão e orientado por Rui Faria no Al-Duhail - reduziu a desvantagem com um portentoso remate em arco e, aos 77', o argelino naturalizado catari Khoukhi empurrou a bola na direção à baliza provocando o golo na própria baliza de Rojas.

Com este empate, as duas equipas partilham o terceiro lugar do grupo B da Copa América com menos dois pontos que a Colômbia e mais um que a Argentina.