Conte não resiste e ainda pica Mourinho no meio do "cessar-fogo"

Italiano diz esperar que Paul Pogba, com quem foi bicampeão na Juve, não alinhe no Manchester United-Chelsea e agradece.

No meio do "cessar-fogo", após um intensa guerra verbal em escalada até ao início deste ano, Antonio Conte não resistiu a uma provocação a José Mourinho, antes da visita do Chelsea a Old Trafford, ao referir-se a Paul Pogba - com quem o técnico italiano foi bicampeão pela Juventus. O médio vive um período menos fulgurante no Manchester United e Conte "agradece". "Cada treinador tem de encontrar a melhor forma de o treinar. Já mostrou no United que é um jogador de topo. Estou a prever que jogue, mas se não jogar, melhor para nós", comentou.

Tal como Conte, que fugiu a falar de eventual aperto de mão ao português, Mourinho evitou referências diretas ao rival. "Não irei falar disso. Não interessa. Muito bom treinador, equipa fantástica e isso é o que importa", afirmou, elogiando depois a Direção do Chelsea. "Não esqueço, quando o meu pai partiu, o quanto me apoiaram. Fizeram-me sentir como um amigo que sempre deu o melhor e respeitou o clube. Não tenho qualquer problema com jogadores, nem pedras no sapato", esclareceu. A tensão entre os dois técnicos parece controlada... até domingo. Recorde-se que, a 6 de janeiro, no auge da troca de acusações e palavras depreciativas, Conte expressara a vontade de responder "cara a cara" quando fosse a Old Trafford. O italiano sentira-se visado quando Mourinho falou de "comportamentos de palhaços malucos" no banco e respondeu acusando o luso de viver em "demência senil", ao esquecer-se "do seu próprio passado". Mourinho lembrou depois o caso de viciação de resultados em Itália, exasperando Conte, que respondeu a 9 de janeiro: "É um homem pequeno. Não sei se está preparado para me encontrar. Só eu e ele." As "tréguas" vigoram desde então.