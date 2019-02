"Comparar Vinícius com Messi? Caramba..."

Após o clássico entre Real Madrid e Barcelona, perguntaram a Jordi Alba sobre o jovem brasileiro dos "merengues".

A imprensa espanhola identificou Vinícius Júnior como um dos melhores do Real Madrid no clássico de quarta-feira com o Barcelona, que a equipa catalã venceu por claros 3-0, garantindo um lugar na final da Taça do Rei. Após o apito final, Jordi Alba foi questionado sobre o talento do jovem brasileiro e até lhe perguntaram se as comparações com Lionel Messi "já podiam começar". A resposta do lateral-esquerdo foi conclusiva.

"Se posso começar a comparar Vinícius com Messi? Estamos a falar do melhor jogador do Mundo... Caramba", atirou o jogador dos "blaugrana", prosseguindo com elogios ao extremo do Real:

"Vinícius é um excelente jogador, não tenho nada a apontar-lhe, mas caramba... Temos de ser conscientes e sinceros", rematou Alba.