Comentário de José Fonte vale insultos dos adeptos do Southampton

Central do West Ham comentou a transferência de Virgil van Dijk para o Liverpool e os adeptos dos saints não gostaram.

José Fonte trocou o Southampton pelo West Ham no passado verão e não parece ter deixado saudades nos adeptos dos saints. Depois do anúncio da transferência de Virgil van Dijk para o Liverpool, tornando-se no defesa mais caro do mundo do futebol, o central português utilizou o Instagram para congratular o ex-companheiro de equipa e foi aí que se instalou a polémica.

"Contente por ti! Boa sorte irmão! Mais um, Ryan Bertrand", escreveu Fonte no Instagram de Van Dijk, mencionando também Ryan Bertrand, defesa do Southampton. Os adeptos dos saints levaram o comentário de Fonte como uma provocação e rapidamente inundaram os comentários do português com insultos, obrigando a uma explicação por parte do jogador do West Ham.

"Não quis desrespeitar os Saints com o meu comentário da foto de Van Dijk. Só disse que mais um jogador (o sexto) assina pelo Liverpool e costumava brincar com isso com Bertrand. Peço desculpa se ofendi alguém", escreveu no Instagram, horas depois.