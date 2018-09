Colega de Griezmann no Atlético sai em defesa de Sergio Ramos

Capitão do Real Madrid criticou as palavras de Griezmann, que se colocou no patamar de Messi e Ronaldo na corrida ao prémio The Best.

A ausência de Griezmann nos nomeados finais à conquista do prémio The Best da FIFA causou alguma estranheza ao avançado francês, que, em entrevista ao jornal As, assumiu estar ao nível de jogadores como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A opinião do jogador do Atlético Madrid teve eco no clube rival, com Sergio Ramos a discordar da opinião do campeão do mundo, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Real Madrid e Roma, na terça-feira.

"A ignorância é muito atrevida. Quando escuto este rapaz lembro-me de Totti, Xavi Raúl, Iniesta, Iker... jogadores que têm muitos títulos e não têm esse galardão individual [Bola de Ouro]. Deveria deixar-se aconselhar por El Cholo [Simeone], Godín ou Koke, pessoas que têm valores que lhe fariam bem", disse, então, o capitão dos "merengue".

Horas depois, após a vitória do Atlético sobre o Mónaco (2-1) na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Rodri Hernández saiu em defesa do compatriota e companheiro de seleção, salientando que Ramos "não deve ser criticado por ter opinião".

"Griezmann não ficou afetado. O jogador tem de falar em campo e cada um pode ter a sua opinião. Não vamos criticar Sergio Ramos porque opina sobre algo. O Antoine é um jogador importantíssimo para nós, de nível mundial. As palavras de Ramos não são irrefletidas. Nós acreditamos que Griezmann está entre os três melhores jogadores do mundo e tem demonstrado isso. Conheço o Sergio, foi uma opinião", afirmou o médio espanhol do Atlético.