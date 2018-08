Clube alemão despede irmão de Pogba devido a excesso de peso

Mathias jogava na terceira divisão alemã.

A carreira de Mathias Pogba não tem tido o mesmo sucesso do que a do irmão, internacional francês campeão do mundo e jogador do Manchester United. De acordo com o jornal alemão Bild, o irmão de Pogba foi despedido pelo KFC Uerdingen, da terceira divisão alemã, devido a excesso de peso.

"O Mathias não pode ajudar a equipa, não está em forma", confidenciou o treinador da equipa ao jornal alemão.

Refira-se que Mathias já representou os italianos do Pescara em 2015, na mesma altura em que Pogba ainda representava a Juventus. Porém, o avançado nunca se afirmou no clube, tendo realizado apenas quatro jogos.