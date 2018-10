Clássico espanhol não vai ter Messi e Ronaldo quase quatro mil dias depois

É preciso recuar até à temporada 2007/08 para encontrar o último jogo sem o argentino e o português em campo

Com a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, chegou ao fim uma longa série de duelos entre o português, ao serviço do Real Madrid e Lionel Messi, pelo Barcelona.

No entanto, El Clásico do próximo fim de semana, agendado para domingo em Camp Nou, terá outra particularidade: será o primeiro, ao fim de 3957 dias, com Ronaldo e Messi ausentes. O avançado do Barcelona contraiu uma lesão no braço no último jogo, com o Sevilha e vai desfalcar o Barcelona, tal como, curiosamente, acontecera em 2007/08.

A 23 de dezembro de 2007, Messi viu o jogo da bancada por ter sofrido, dias antes, uma lesão na perna esquerda. Frank Rijkaard era o treinador do Barcelona e Bernd Schuster orientava o Real Madrid, que saiu da Catalunha com os três pontos no bolso. Um golo aos 35 minutos, apontado por Júlio Baptista, selou o triunfo que cavou uma distância de sete pontos para os blaugrana.

O Real Madrid venceria o campeonato dessa época e, no clássico da segunda mão, entrou em campo já campeão e teve direito a guarda de honra por parte dos jogadores do Barcelona, na subida ao relvado.

Não obstante, nos últimos 11 anos, o clássico tem sido pintado com as cores do Barcelona, que venceu por 16 vezes, contra 11 do Real Madrid. Oito jogos terminaram empatados.