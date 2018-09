City vence e persegue líderes, mas o dia tem um herói: Eden Hazard

Campeão Manchester City venceu o Fulham por 3-0, mantendo-se a dois pontos dos líderes Liverpool e Chelsea.

O campeão Manchester City venceu o Fulham por 3-0, mantendo-se a dois pontos dos líderes Liverpool e Chelsea, que também ganharam e têm o pleno de 15 pontos à quinta jornada. O Manchester United, de José Mourinho, visita ainda o Watford, equipa sensação que, em caso de triunfo, continuará a partilhar o comando com o Liverpool e o Chelsea.

Com Bernardo Silva no onze, os citizens adiantaram-se logo aos dois minutos, com um erro defensivo a permitir um contra-ataque concluído, facilmente, pelo avançado alemão Leroy Sané. O segundo golo do City surgiu em lance algo confuso na área, finalizado pelo médio espanhol David Silva (21'), enquanto o terceiro nasceu da capacidade do argentino Aguero, que ofereceu um golo fácil ao avançado inglês Sterling (47').

O defesa marfinense Souleymane Bamba (16') ainda surpreendeu o Chelsea em Stamford Bridge, mas o internacional belga Eden Hazard tratou da resposta sozinho, marcando aos 27', 44' e aos 80', este de penálti. Primeiro, atirou cruzado em lance individual, depois rematou após tabela com o francês Giroud e, finalmente, converteu um castigo máximo. Aos 83', o brasileiro Willian fez o mais belo golo da tarde, com remate de fora da área.

O dia começou com nova demonstração de força do Liverpool, que foi vencer por 2-1 em casa de outro gigante, o Tottenham. Os reds adiantaram-se no marcador ainda antes do intervalo, por Wijnaldum, aos 39 minutos, num lance em que o guarda-redes Vorm -- que substituiu Hugo Lloris no Tottenham -- tinha muitos jogadores junto da linha.

Lloris ficou fora das opções, devido a lesão, numa semana em que foi a tribunal, sob a acusação de conduzir embriagado.

Wijnaldum aproveitou para marcar, na sequência de um canto, com o guarda-redes do Tottenham a não conseguir evitar que a bola ultrapassasse a linha após um cabeceamento e com cinco jogadores dos spurs na pequena área.

Já na segunda parte, a defesa do Tottenham voltou a estar mal, com Roberto Firmino a aproveitar um corte defeituoso e, praticamente em cima da linha do golo, a fazer o 2-0, aos 54 minutos.

O Leicester de Ricardo Pereira perdeu por 4-2 em casa do Bournemouth, o Arsenal por 2-1 na visita ao Newcastle e o Cristal Palace ganhou por 1-0 em casa do Huddersfield.

Domingo, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo recee o Burnley, enquanto o Everton de Marco Silva é anfitrião do West Ham United.