City até goleou o Fulham, mas Guardiola ficou irritado e castigou os jogadores

Treinador espanhol não ficou satisfeito com os erros da equipa diante do Fulham.

O Manchester City pode ter goleado o Fulham, mas Pep Guardiola não ficou satisfeito com a exibição dos citizens e cancelou o dia de folga anteriormente concedido aos jogadores.

"Estou irritado. Estou irritado com os meus jogadores e eles sabem disso", atirou Guardiola no final do jogo, onde os citizens não conseguiram materializar as 28 oportunidades de golo que tiveram durante a partida. Segundo escreve o jornal The Sun, o treinador espanhol não gostou do desperdício dos jogadores em frente à baliza e dedicou o treino de domingo, supostamente o dia de folga dos jogadores, a corrigir os erros cometidos durante o jogo.

O City é terceiro com 13 pontos, menos dois do que os líderes Liverpool e Chelsea, que contam com cinco vitórias em cinco jogos.