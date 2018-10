Chineses não agradaram e o capital do Parma volta a ter maioria italiana

Gestão do consórcio chinês que há apenas 11 meses assumiu o clube italiano não se revelou à altura dos padrões exigidos pelo negócio, explicou a sociedade Nuovo Inizio, que recupera o controlo.

A sociedade de investimento italiana Nuovo Inizio passou a deter 60 por cento das ações do Parma, da primeira divisão italiana de futebol, colocando fim ao domínio chinês no clube, que pertencia ao grupo Desports.

Os investidores italianos, que cederam 60 por cento do Parma ao consórcio chinês há 11 meses e ficaram com 30 por cento, exerceram uma cláusula prevista no contrato com a Desports, readquirindo mais 30 por cento do total do capital social, passado a assumir-se como sócios maioritários.

"Há cerca de um ano, estávamos convencidos de que tínhamos encontrado o perfil correto ao entregar o controlo da sociedade ao presidente da Desports, Jiang Lizhang. Contudo, temos assistido a uma crescente dificuldade por parte do sócio chinês na gestão de numerosos compromissos que um negócio como o futebol italiano impõe aos clubes e aos sócios", disse Marco Ferrari, um dos responsáveis da Nuovo Inizio.

O Parma, 11º classificado do campeonato italiano, no qual atua o internacional português Bruno Alves, anunciará o novo presidente "em breve", sabendo que a Desports continuará com 30 por cento do património e 10 por cento manter-se-ão a cargo de um consórcio formado por adeptos do clube.