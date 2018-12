Chelsea suspende quatro adeptos por suspeitas de insultos racistas a Sterling

O clube aproveitou as imagens televisivas e está a colaborar com a polícia

Raheem Sterling, avançado do Manchester City, apresentou queixa na polícia por insultos racistas provenientes dos adeptos do Chelsea, depois do jogo que opôs as duas equipas no sábado. A investigação está em curso e já conta com a colaboração do clube londrino.

Através das imagens televisivas, o Chelsea identificou um dos adeptos que, tal como outros três indivíduos, foi suspenso pelo clube enquanto as investigações decorrem.

Pelas imagens, um dos adeptos em causa aparenta ter dito, numa tradução livre para português, "seu preto do c...".

"As nossas investigações prosseguem. Apoiamos totalmente a investigação da polícia e todas as informações que obtenhamos serão passadas às autoridades. O Chelsea entende que todas as formas de discriminação são aberrantes e, se for provado que qualquer adepto teve um comportamento racista, o clube tomará medidas severas, incluindo proibições de entrada no estádio", explicou o Chelsea em comunicado.

Na altura, o jogador inglês reagiu com um riso sarcástico. "Só me podia rir, não estou à espera de melhor", explicou o jogador do Manchester City, que esta segunda-feira contou também com o apoio de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, equipa que aproveitou a derrota do City em Londres para se isolar na liderança.

Notícia atualizada às 17h44