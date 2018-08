Chelsea estreia treinador com vitória clara

O campeonato inglês arrancou na sexta-feira, com o Manchester United a bater por 2-1 o Leicester

O Chelsea iniciou a edição 2018/19 da Premier League com uma convincente vitória por 3-0 no terreno do Huddersfield, na estreia na prova do técnico italiano Maurizio Sarri.

Mesmo com o belga Eden Hazard no banco, ao intervalo, os blues já venciam por 2-0, com golos do médio Kanté, aos 34 minutos, e do italiano Jorginho, aos 45, na marcação de uma grande penalidade.

Hazard foi lançado na partida na segunda parte, aos 76 minutos, e, poucos depois, assistiu o espanhol Pedro para o terceiro golo (80).

Para já, a primeira jornada da Premier League tem sido para esquecer para as equipas que regressaram ao primeiro escalão, com o Fulham a perder em casa com o Crystal Palace, por 2-0, e Cardiff a sair derrotado do terreno do Bournemouth, igualmente por 2-0. O Wolverhampton fez um pouco melhor e empatou a dois golos em casa com o Everton.

Destaque ainda para o triunfo caseiro do Watford sobre o Brighton, por 2-0, com um bis do argentino Roberto Pereya.

O Manchester City, atual detentor do título, só entra em cena no domingo, no campo do Arsenal, que pela primeira vez desde 1996 não vai ter Arsène Wenger como treinador. O espanhol Unai Emery assumiu o comando dos gunners, após a saída do francês.

O campeonato inglês arrancou oficialmente na sexta-feira, com o Manchester United, do técnico José Mourinho, a bater por 2-1 em Old Trafford o Leicester City, de Adrien Silva e Ricardo.