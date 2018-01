Paciência do Chelsea com Conte esgotou, garantem em Inglaterra

O Chelsea não gostou que o treinador tivesse dito, em conferência de imprensa, que era o clube que escolhia os jogadores no mercado de transferência.

Antonio Conte afirmou em conferência de imprensa de que o Chelsea estava a escolher os jogadores para contratar no mercado de inverno, mas o clube inglês não gostou das palavras do treinador.

"Penso que é o clube que decide o nosso mercado de transferências. Como eu disse antes, o meu trabalho é tentar melhorar o mercado de transferências, do verão. O clube decide cada jogador", referiu, então, Conte.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o Chelsea perdeu a paciência com as queixas e indiretas do treinador, avisando-o que não pode continuar com as insinuações, quando o clube está a fazer tudo o que pode para contratar os jogadores referidos por Conte.

O clube inglês está a tentar fechar as contratações de Edin Dzeko e Emerson Palmieri, do Roma, para satisfazer a vontade do treinador.