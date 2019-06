Centenas de pessoas nas cerimónias fúnebres de José Antonio Reyes

Futebolista ex-Benfica faleceu num acidente de viação no passado sábado.

Centenas de pessoas participaram esta segunda-feira nas cerimónias fúnebres do futebolista José Antonio Reyes, falecido num acidente rodoviário, aos 35 anos, no sábado, celebradas na Igreja de Santa Maria de la Mesa, em Utrera, Espanha.

Após a missa, celebrada na igreja da terra natal do futebolista, que alinhou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, o corpo foi cremado.

Os restos mortais do futebolista chegaram à igreja de manhã, depois de terem passado a noite na câmara municipal de Utrera, em câmara ardente. No percurso entre a câmara municipal e a igreja, centenas de pessoas aplaudiram a passagem do caixão, coberto com uma bandeira espanhola e outra do Sevilha, clube no qual o jogador se formou e alinhou durante oito temporadas.

Antonio Fermín Díaz, porta-voz da família do jogador, agradeceu "a todas as pessoas, entidades, instituições, equipas de todo o mundo, e, em especial, à Casa Real, todas as manifestações de carinho recebidas".

No domingo, centenas de adeptos prestaram homenagem ao futebolista, numa capela improvisada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, clube no qual fez toda a formação e representou entre 2011 e 2016, depois de passagens pelo Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid e Benfica.

O acidente que vitimou Reyes e um primo, de 23 anos, deixou ferido com gravidade outro primo do avançado, que está internado no Hospital Virgen del Rocío de Sevilha, com prognóstico reservado.

O desastre ocorreu às 11h40 (10h40 em Portugal continental) de sábado, numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida, de acordo com a agência noticiosa EFE.

Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, alinhou em 35 jogos pelo Benfica, tendo marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, tendo marcado um golo na final, frente ao Sporting.

O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, no qual conquistou um título de campeão inglês e uma Taça de Inglaterra.