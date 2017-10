Las Palmas-Celta: Portugal na camisola e o resultado foi o menos importante

Celta de Vigo, reduzido a dez, venceu o Las Palmas, num jogo da Liga espanhola de futebol em que as equipas entraram em campo com camisolas com uma mensagem de apoio a Portugal.

O Celta de Vigo, reduzido a dez, venceu o Las Palmas, num jogo da Liga espanhola de futebol em que as equipas entraram em campo com camisolas com uma mensagem de apoio a Portugal.

Mais do que a vitória por 5-2 do décimo classificado sobre o 18.º, o encontro que encerrou a oitava jornada do campeonato espanhol ficou marcado pela homenagem às vítimas dos incêndios que, este fim de semana, assolaram Portugal e a Galiza.

Os futebolistas das duas equipas pisaram o relvado do estádio de Gran Canária com t-shirts com a inscrição "Dor e Raiva. Arde a Galiza, ardem as Astúrias, arde Portugal" e cumpriram um minuto de silêncio em memória das quatro vítimas galegas e das 36 portuguesas.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Longe da sua cidade, que tem sido uma das mais fustigadas pelas chamas na Galiza, o Celta de Vigo não demorou muito a demonstrar ser a equipa mais forte, precisando apenas de 20 minutos para ver-se a ganhar por 2-0, com golos do turco Emre Mor (16) e de Iago Aspas.

O espanhol bisou aos 49 minutos, antes de Ruben Blanco ver um vermelho direto e deixar os galegos reduzidos a dez, aos 52 minutos.

Não Perca Fotografias Incêndios: um rasto de destruição e rostos cansados num cenário desolador As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram, segundo o balanço das 19h30, pelo menos 36 mortos, sete desaparecidos e 62 feridos, dos quais 15 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

Nem a inferioridade numérica atrapalhou a equipa visitante, que converteu o resultado numa goleada, graças aos golos de Pablo Pedro Hernandez (71) e, novamente, de Aspas (76).

O hat-trick do espanhol, que cumpria o 250.º jogo pelo Celta, só não foi mais evidente, porque o Las Palmas reduziu a diferença já depois do final do tempo regulamentar, com Vitolo a marcar o primeiro (90) e o francês Loic Remy (90+3) a fazer o segundo.

O Celta de Vigo passou a somar 11 pontos, com o Las Palmas a ser a primeira equipa abaixo da linha de água, com seis.

A Liga espanhola é liderada pelo Barcelona, com 22 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Valência.