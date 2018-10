Cavani isolado no PSG, mas abre-se uma porta em Espanha

Avançado uruguaio perdeu protagonismo para Mbappé e Neymar.

A situação de Cavani no Paris Saint-Germain não está fácil. O avançado uruguaio perdeu protagonismo com as chegadas de Mbappé e Neymar e a dupla, que conta agora com uma amizade próxima, têm "isolado" Cavani no clube. Face a estes rumores, o jornal As dá conta que o Atlético de Madrid está atento à situação do avançado, que termina contrato com o clube parisiense em 2020.

O internacional uruguaio, de 31 anos, tem um perfil que agrada a Diego Simeone, sendo que os colchoneros já tentaram a contratação do jogador em anos anteriores. No entanto, a relutância do PSG em abrir mão do avançado travou sempre o negócio, mas a situação é bem diferente por esta altura, uma vez que Cavani já não é a estrela maior do clube.