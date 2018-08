Caso Dembélé: brilhou na Supertaça, revoltou-se e não convenceu o Barcelona

Catalães não afastam uma saída este verão.

A continuidade de Ousmane Dembélé no Barcelona não é certa. De acordo com o jornal As, os catalães não afastam a saída do francês este verão, mesmo depois de ter marcado um golaço frente ao Sevilha na Supertaça espanhola.

O jogo ficou, aliás, marcado pelo que aconteceu depois dos 90 minutos. Na hora de festejar, Messi procurou Dembélé para lhe entregar o troféu, mas o francês não aceitou o gesto. Pouco depois, Dembélé pareceu fugir as fotos individuais com o troféu - não surge em nenhuma das imagens partilhadas pelo clube no site oficial - e deixa assim em aberto a continuidade no clube.

O Barcelona, por sua vez, não afasta a saída do jogador que custou mais de 100 milhões de euros no verão de 2017. O clube, escreve o As, não sabe o que vai na cabeça de Dembélé, "um jogador difícil de controlar", e não gosta dos episódios de indisciplina do jogador, que chega várias vezes atrasado aos treinos. Venda ou empréstimo, certo é que o futuro de Dembélé em Camp Nou está tudo menos assegurado.