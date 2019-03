Carlos Queiroz convoca Borja para dois particulares da Colômbia

Do lote de convocados destacam-se ainda as presenças dos médios James Rodríguez e Quintero, bem como do avançado Radamel Falcao, três antigos jogadores do FC Porto.

Cristian Borja foi chamado para a seleção colombiana, integrando a primeira lista de convocados do treinador português Carlos Queiroz.

O lateral-esquerdo do Sporting, de 26 anos, que chegou aos leões no último mercado de inverno proveniente dos mexicanos do Toluca, estreou-se pela seleção principal em setembro do ano passado e contabiliza duas internacionalizações.

Do lote de convocados destacam-se ainda as presenças dos médios James Rodríguez e Quintero, bem como do avançado Radamel Falcao, três antigos jogadores do FC Porto.

A Colômbia vai disputar um jogo particular com o Japão, em Yohokama, em 22 de março, quatro dias antes de medir forças com a Coreia do Sul, em Seul, encontros que marcam a estreia de Queiroz no comando técnico da seleção 'cafetera', com a qual assinou contrato no início de fevereiro.

Carlos Queiroz, antigo selecionador português e campeão mundial sub-20 em 1989 e 1991, também com a seleção lusa daquele escalão, orientou até ao passado mês de janeiro a seleção do Irão, que foi afastada nas meias-finais da Taça Asiática, nas quais perdeu frente à congénere do Qatar.