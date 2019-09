Bruno César desmente trocar o Vasco da Gama por clube árabe

Ex-jogador do Sporting perdeu espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo e o clube do Rio de Janeiro quer diminuir a folha salarial da equipa

Terminou o estado de graça de Bruno César no Vasco da Gama. Depois de ter pecado de estaca na equipa carioca, o ex-atacante do Sporting perdeu influência com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo e poderá estar de saída do clube do Rio de Janeiro, agora empenhado em diminuir a folha salarial do plantel, numa altura em que alguns profissionais se debatem com salários em atraso.

Em comunicado citado pela Gazeta Esportiva, a assessoria do jogador desmentiu, porém, as notícias de que este estaria em vias de se mudar para um clube árabe. "O Atleta Bruno César, do Vasco da Gama, e o seu staff, negam qualquer tipo de proposta recebida para deixar o clube. O meia tem vínculo até 2020, está feliz no Rio de Janeiro com sua família, já recuperado de uma fascite plantar e à disposição da comissão técnica para o próximo jogo", pode ler-se.