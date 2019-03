Bronca entre Savic e o preparador físico do Atlético: "Diz-me as coisas na cara, ratazana"

Derrota em Turim deixou rasto no Atlético e os ânimos aqueceram e de que maneira no balneário, depois do jogo frente ao Leganés

A derrota frente à Juventus, que ditou o adeus à Liga dos Campeões nos oitavos de final, deixou rasto no Atlético. Segundo descreve o jornal As, a relação entre os jogadores e o "Profe" Ortega, preparador físico dos colchoneros, está por um fio e tal foi evidente em Turim, quando os jogadores se recusaram a alongar no final da partida. No entanto, o auge da situação aconteceu diante do Leganés, no passado fim de semana.

Aquando o apito final da partida, que o Atlético venceu pela margem mínima, Savic e Simeone desentenderam-se no túnel de acesso aos balneários, mas o jornal As escreve que a verdadeira bronca aconteceu entre o montenegrino e Ortega. Já no balneário, o preparador físico terá falado sem se aperceber que Savic ouvia. "Este nem se consegue mexer", terá dito, ao que Savic respondeu. "O que disseste sobre mim? Diz-me as coisas na cara, ratazana!".

Ortega, sentindo-se atacado, tentou baixar o tom da conversa. "Eu não disse nada sobre ti...", mas Savic não quis ouvir e ter-se-á lançado a Ortega, acabando por atirar uma chuteira ao preparador físico. No entanto, a chuteira não atingiu Ortega e acabou por partir um dos ecrãs do balneário, altura em que vários jogadores saem do balneário para chamar Simeone, que estava a falar à imprensa.

O jornal As refere que os treinos "excessivamente duros" de Ortega estão na origem do desagrado dos jogadores do Atlético, que ultimamente se têm recusado a aquecer e alongar.