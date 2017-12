Brincou com o Instragram da amiga e arranjou-lhe problemas com o Corunha

Patricia Díaz está sob inquérito do clube depois de uma publicação a "celebrar" o triunfo do Celta

As redes sociais têm um peso cada vez maior na rotina dos desportistas, mas também continuam a ser fonte de problemas ou confusões.

Desta vez, o caso diz respeito à conta no Instagram de Patricia Díaz, futebolista do Corunha. No sábado à noite, horas depois do triunfo (3-1) do grande rival, Celta de Vigo, no Riazor, surgiu a fotografia de uma festa com a legenda "Celebrando a vitória do Celta".

Rapidamente os adeptos do Corunha se indignaram e o clube galego abriu um inquérito à futebolista. A defesa de Patricia Díaz é que uma amiga lhe pregou uma partida, utilizando o seu telemóvel sem autorização.

"Juntámos antigas companheiras de equipa num jantar, em nenhum momento estávamos a celebrar a vitória de alguma equipa. Peguei no telemóvel da Patricia para fazer uma brincadeira e a foto foi publicada, mas sem o seu consentimento e muito menos com a sua aprovação. Quando voltou a pegar no telemóvel, não o verificou e guardou-o", explicou Ainoa Galarza, amiga de Patricia.

Face a estes argumentos, o Corunha explicou que "em nenhum caso vai expulsar a jogadora", mas vai avaliar a "sanção correspondente pelos danos causados à imagem do clube nos últimos dias". No comunicado, o clube reforçou ainda que advertiu os jogadores e jogadoras para as consequências da má utilização das redes sociais.