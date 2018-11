Brilha no Manchester City e pode acabar no Real Madrid: "A decisão é dele, do agente e da família"

Formado no Málaga, preferiu o Manchester City ao Barcelona e agora pode estar a um passo de regressar ao futebol espanhol

Os golos e a exibição no Manchester City-Fulham, a contar para a Taça da Liga inglesa, acenderam de novo as luzes dos holofotes sobre Brahim Diaz. Aos 19 anos, o jovem espanhol começa finalmente a dar nas vistas com a camisola dos citizens e o jornal britânico The Telegraph já lhe aponta um novo destino: Espanha.

"Brahim sabe qual a nossa ideia para todos os jovens. Queremos protegê-lo, ajudá-lo... como fazemos com todos os jogadores da formação. Queremos que fique connosco, mas no final a decisão é dele, do agente, família", afirmou Pep Guardiola depois do avançado bisar na noite de quinta-feira e perante a notícia de que no verão Brahim pode assinar, a custo zero, pelo Real Madrid.

Em Manchester desde 2013, quando preferiu dizer não ao Barcelona, é visto agora como uma das promessas do futebol europeu. "A opinião que temos dele é ótima. Mas, a verdade é que neste momento compete com Sterling, Sané, Mahrez, Bernardo Silva... É difícil ter mais minutos e ele sabe disso desde o início da época. E quis ficar", concluiu o treinador do City.